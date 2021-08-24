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مصدر لـ218: انتشار مكثف لدوريات قوة الإسناد في الزاوية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدر لـ218 أن قوة الإسناد كثفت دورياتها الأمنية بصورة ملحوظة داخل مدينة الزاوية وعلى مداخلها، خلال الساعات الأخيرة.

ويأتي هذا التشديد الأمني بعد يوم من زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى المدينة.

كما يتزامن هذا الانتشار الأمني مع أنباء عن وجود عناصر إرهابية في قاعدة الوطنية، ومخاوف من هجمات إرهابية جديدة بعد الذي شنه عناصر داعش على نقطة أمنية في زلة.
يشار إلى أن الزاوية شهدت اشتباكات مسلحة متقطعة بداية أغسطس الجاري بين جهاز دعم الاستقرار وقوة الإسناد أسفرت عن خسائر مادية.

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قناة 218 الليبية

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