مصدر لـ218: انتشار مكثف لدوريات قوة الإسناد في الزاوية

أكد مصدر لـ218 أن قوة الإسناد كثفت دورياتها الأمنية بصورة ملحوظة داخل مدينة الزاوية وعلى مداخلها، خلال الساعات الأخيرة.
ويأتي هذا التشديد الأمني بعد يوم من زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى المدينة.
كما يتزامن هذا الانتشار الأمني مع أنباء عن وجود عناصر إرهابية في قاعدة الوطنية، ومخاوف من هجمات إرهابية جديدة بعد الذي شنه عناصر داعش على نقطة أمنية في زلة.
يشار إلى أن الزاوية شهدت اشتباكات مسلحة متقطعة بداية أغسطس الجاري بين جهاز دعم الاستقرار وقوة الإسناد أسفرت عن خسائر مادية.
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