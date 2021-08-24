وزير الداخلية في رده على الأنتربول التونسي: القاعدة الجوية الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع

طرابلس 23 أغسطس 2021م (وال)- نفى زير الداخلية “خالد مازن” ما أوردته برقية للأنتربول التونسي؛ بشأن مزاعم عن محاولة تسلل لتونس عبر المنطقة الحدودية بن قردان من قبل عناصر إرهابية متواجدة بالقاعدة الجوية الوطية.

ووفقًا “بوابة الوسط الإخبارية”؛ فقد نفى وزير الداخلية ما جاء في برقية الإنتربول التونسي بهذا الشأن.

وقال “خالد مازن” إن “القاعدة الجوية الوطية؛ تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، ولا يمكن السماح بأي حال من الأحوال أن تكون منطلقا لتنفيذ أية أعمال إرهابية تخريبية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأضاف مازن – في خطاب وجهه للأنتربول التونسي – ” إننا نرصد ونتابع النشاط الإرهابي بكل أشكاله، ونلاحق المتورطين أو من تحوم حولهم شبهات، من خلال أجهزتنا المعنية بمكافحة الإرهابية”. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال