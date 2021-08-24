كوبيش يبحث مع المنقوش جهود الرئاسي والحكومة لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية العليا لإجراء الانتخابات في موعدها

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، على ضرورة المضي قدما في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، بحث المنقوش وكوبيش، خلال لقاء في مقر الوزارة بطرابلس، الأوضاع في ليبيا والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مؤكدين “على المضي قدما في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي، والعمل على دعم جهود لجنة “5+5″ في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية”.

وتطرق اللقاء، إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

كما تم خلال اللقاء التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يخصص المؤتمر المرتقب الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة في الملف الليبي، لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في مؤتمر برلين الثاني، وتنفيذ بنودها، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وعملية، لتنفيذ بنود مؤتمري برلين الأول والثاني، وقراري مجلس الأمن رقم 2570 و 2571.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

