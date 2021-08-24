“النقاصة” يحدد أولويات لجنة 5+5

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” اللواء مختار النقاصة، أن مهام اللجنة تنحصر في تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في طرابلس وخروج المرتزقة من ليبيا، وليس توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء أجرته وكالة سبوتنيك الروسية مع النقاصة، الذي قال إن توحيد المؤسسة العسكرية مهمة صعبة على اللجنة، ويجب أن تبدأ من خلال مباشرة وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، للعمل على توحيد الإدارات التابعة لها بكافة ربوع البلاد.

وأكد النقاصة على ضرورة العمل ‏مع الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على كل القيادات العسكرية والسياسية؛ لوضع هيكلية مؤسسة عسكرية مُوحّدة واختيار قيادات لها غير جدلية، وتكون بعيدة عن التجاذبات السياسية ولاؤها لله ثم الوطن، مبدياً استغرابه من إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على إجراء الانتخابات دون الاهتمام بتوحيد المؤسسة العسكرية.

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة قد نجحت في فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، بالإضافة لإطلاق سراح محتجزين من طرفي النزاع، في مسعاها لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الإيجابية لإنجاح انتخابات ديسمبر المقبل.

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