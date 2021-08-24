قناة جزائرية تكشف عن لقاء مرتقب لوزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- كشفت قناة الشروق نيوز الجزائرية الإثنين، عن إن الجزائر ستحضن أواخر أغسطس الجاري؛ اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية لمجموعة دول جوار ليبيا.

ووفقًا لما ورد في قناة الشروق الجزائرية؛ فإن الاجتماع يهدف إلى مساعدة ليبيا على إيجاد حل سياسي سلمي لأزمتها، مبينة أن وزراء خارجية 7 دول؛ سيُشاركون هم: الجزائر، ومصر، وليبيا، وتونس، والسودان، وتشاد، والنيجر.

وأشارت القناة إلى أن من المقرر أن يشارك في الاجتماع، ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي. (وال)

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