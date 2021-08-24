ليبيا الان

شابان من غوط الشعال يدّعيان بأنهما مُختفيان لكسب المال

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وزارة الداخلية بأن أعضاء قسم البحث الجنائي بوحدة العزيزية التابعة لمديرية أمن الجفارة، ضبطوا طفلين رُمز لاسميهما ب، “م، ا، ا” و”م، أ ،ع”، بعد الاشتباه بهما بالقرب من إحدى محطات الوقود بالمنطقة يدّعيان قضية وهمية للابتزاز.

وجاء في منشور الوزارة أنه اتضح أنهما مقيمين بمنطقة غوط الشعال، ويتصلان بذويهما وإبلاغهم بأنهما مخطوفين بأحد المدن الليبية، ويحتاجون مبلغ 16 ألف دينار من أجل إخلاء سبيلهما.

وخلص منشور الوزارة إلى أن السلطات الأمنية المعنية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما لمركز شرطة غوط الشعال.

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قناة 218 الليبية

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  • خذعوك فقالوا ان ليبيا بلد المليون حافظ، انها بلد المليون فرخ حرام سراق و نصابين ، عموما صورتكم يا ليبيين في الخارج راهي حموم. كان القذافي مغطي عليكم و الآن انفضحتوا تماما، أصبحوا غير مرحب بيكم حتي في تشاد

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