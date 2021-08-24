شابان من غوط الشعال يدّعيان بأنهما مُختفيان لكسب المال

أفادت وزارة الداخلية بأن أعضاء قسم البحث الجنائي بوحدة العزيزية التابعة لمديرية أمن الجفارة، ضبطوا طفلين رُمز لاسميهما ب، “م، ا، ا” و”م، أ ،ع”، بعد الاشتباه بهما بالقرب من إحدى محطات الوقود بالمنطقة يدّعيان قضية وهمية للابتزاز.

وجاء في منشور الوزارة أنه اتضح أنهما مقيمين بمنطقة غوط الشعال، ويتصلان بذويهما وإبلاغهم بأنهما مخطوفين بأحد المدن الليبية، ويحتاجون مبلغ 16 ألف دينار من أجل إخلاء سبيلهما.

وخلص منشور الوزارة إلى أن السلطات الأمنية المعنية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما لمركز شرطة غوط الشعال.

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