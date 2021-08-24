شركات أجنبية تتسابق للفوز بصفقات استثمارية في ليبيا

أكد المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن ليبيا أصبحت محط أنظار القوى الكبرى والدول الغربية بعد عودة الهدوء والاستقرار النسبي إلى ليبيا.

قال «روفينيتي»، الخبير لمجلة فورميكي الإيطالية، إن “مشاركة إيطاليا في مشروعات استثمارية داخل الأراضي الليبية يصطدم بالخلافات السياسية المعوقة لإقرار الموازنة العامة الجديدة، بما تتضمنه من تمويلات ونفقات”.

وتابع؛ “بعد عودة الهدوء والاستقرار النسبي إلى ليبيا، صارت البلاد محط أنظار القوى الكبرى والدول الغربية وسباقها نحو الفوز بصفقات وفرص استثمارية لشركاتها هناك”.

وأكد أن “إيطاليا تمضي قدماً في تنفيذ سلسلة من المشروعات في قطاع البنى التحتية وعلى وجه الخصوص الطريق الساحلي السريع الرابط بين طرابلس وبنغازي، وإعادة بناء مطار العاصمة الدولي”.

تجدر الإشارة إلى أن “وفداً اقتصادياً وصناعياً روسياً على أعلى مستوى سوف يتوجه قريباً في زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث استئناف بعض المشروعات التي كانت قد أبرمت عقودها شركات روسية في السابق ولكنها توقفت الآن”.

ومن المقرر أن يناقش الوفد الروسي مع الجانب الليبي مشروعات مقترحة جديدة في قطاعات النفط والطاقة بوجه عام والبنى التحتية.