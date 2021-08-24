انطلاق حملة تطوعية بنالوت لإغاثة الشعب الجزائري

انطلقت بمدينة نالوت الحملة التطوعية للإغاثة وتقديم المساعدات للشعب الجزائري، وذلك جراء الحرائق التي أصابت الولايات في دولة الجزائر الشقيقة.

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