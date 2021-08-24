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«بن شتوان»: ليبيا في أزمة اقتصادية خانقة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر فتحي بن شتوان، وزير النفط الليبي الأسبق، أن ليبيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب انهيار منظومة الخدمات الأساسية وانهيار مستوى المعيشة.

وقال بن شتوان، عبر حسابه على موفع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ليبيا الآن في أزمة اقتصادية خانقة ليس لديها ما يكفي لحل مشاكل الكهرباء والمياه والعمل على زيادة مستوى المعيشة والتي انخفظت أكثر وأكثر من خمسة أضعاف منذ 2010″.

وأضاف:” هذا يحتاج إلى زيادة إنتاج النفط واستخدام الاستثمارات والموارد الليبية ويحتاج أيضا إلى قلة الصرف على كثير من القطاعات ومن بينها الخارجية التي تصرف في المليارات بالعملة الصعبة”.

ولفت إلى أن الحل العملي في مثل هذه الحالات هو إقفال كثير من السفارات أو تصفية بعضها والإبقاء على عدد محدود جدا منها تهتم بالشئون الليبية لحين ماتنتهي الأزمة الداخلية.

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«بن شتوان» أزمة اقتصادية خانقة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هو اصلآ لا توجد حاجة اسمها سفارات ليبية. هذه الهياكل التى منصوب فوقها علم المستعمره الليبية عبارة عن اوكار يقطنها جهله, انذال ومتجردين من كل ماهو انسانى فما بالك بالوطنية وخصائص تمثيل دولة. تعال وانظر بأم عينيك إلى ما يسمى بالسفارات الليبية في أوروبا الشرقية وسترى اشياء يندى لها جبين الانسانية خجلا. رغم أن ليبيا تعيش حالة من الفوضى والناس لا يستطيعون الحصول على أبسط احتياجات الحياة والمدارس والمستشفيات في أمس الحاجة إلى المساعدات المالية, تجد هؤلاء الاوباش يشترون مبانٍ حديثة جديدة لجعلها سفارات (فى صفقات تجارية فاسدة) وتوظيف عدد كبير من المواطنين الأوروبيين وليس الليبيين وهؤلاء الموظفين يقومون باعمال غاية فى الصعوبة, البعض يعد الطعام ، والبعض الآخر يعد القهوة ، والبعض الآخر يفتح الأبواب ، وآخرون يقومون بتنظيف السيارات والبعض الآخر يقود السيارات…الخ هذه الاوكار والنمادج التى بداخلها والذين يسمون أنفسهم سفراء, هم فى الواقع مجموعة حرامية لا تتجاوز قدراتهم الفكرية قدرات طباخ او بواب عمارة. في الحقيقة ، ولكن لا ينبغي أن يتفاجأ المرء من وجود هذه الاوكار والنمادج الساقطة إنها نتائج وعواقب احتلال ليبيا واغلب الناس لا تعرف ان أهم شيء للدول التي تحتل ليبيا هو تنصيب انتهازين جهله وفاسدين فى مفاصل الدول بالإضافة الى تنصيب العملاء. الاحتلال الحديث يختلف عن احتلال القرن العشرين

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    • اضافة للاخ العزيز صاحب التعليق الاول فان وزارة الخارجية الليبية حولها الدبيبة الى وزارة الخوارج الليبية والسفراء اختارهم من السفهاء وليمنع المنقوش من الاصلاح عين اربع وكلاء وزراء ياكلوا مال النبى فافسد الوزارة وجعل السفاهه فى الوزارة لعنة الله على اخوان الشياطين الملاعيين افسدوا كل شئ والغريب انهم عينوا رئيس مكافحة الفساد فى ليبيا من الفاسدين ليكون صمام امان للخوان ولكن الله فضحهم وقبض عليه لانه كان فاسدا اكثر من اللزوم فكشف نفسه وقبض عليه ونفس الشئ حصل فى تونس مما يدل على انها تعليمات من التنظيم الدولى لخوان المفسدين الفساد فى الارض اسمى امانيهم والسلطة غايتهم والشيطان قدوتهم

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  • منظومة الفساد الناشئة عن نكبة فبراير تكفى لجعل ليبيا فقيرة طالما يحكمها عصاية شريرة ولقد راينا حبس رئيس هيئة الفساد لانه فاسد حاميها حراميها وامثال كثر من الفاسدين منهم على سبيل المثال اللص الكبير محافظ ليبيا المركزى وشكشك والدبيبة لو حكموا امريكا سيجعلوها افقر من الصومال

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    • والله كلام حق, لو حكموا امريكا سيجعلوها افقر من الصومال, هههههههههههه, شر البلية ما يضحك

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  • ليبيا الى ما بعد الهاوية في ظل وجود هؤلاء السفهاء اللصوص ؟..لامعنى لوجود سفارات ليبية والمواطن الليبي لايملك حق السفر انها دكاكين للوزراء والنواب وليست لليبيين وافلاس قاب قوسين او دنى بعد ان تم تقسيم ليبيا بين المافيات فلا امل في شي ..الفقير لن يستطيع البناء او شراء مسكن لائق ولن يستطيع ان يتعلم جيدا ولن يأكل جيدا لانهم افسدوا كل شي وحولوا ليبيا الى وكر …انهم مجرمون ومع ذلك لازال البعض يصفق لهم …بالامس عينوا مدير الاملاك العامة بشير قنيجيوة هذا الانسان الجاهل اللص تم جلبه من قبل المافيا للخدمة به وسرقة وتزوير ما تبقى من املاك للدولة ؟..هذا هو الدبيبة الذي فرحنا به اول الامر اعطى للبلاد للاوغاد ؟..لعنة الله عليهم جميعا سراق ولصوص ولكننا لن نتركهم وسنفضحهم بعون الله ؟

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