«بن شتوان»: ليبيا في أزمة اقتصادية خانقة

اعتبر فتحي بن شتوان، وزير النفط الليبي الأسبق، أن ليبيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب انهيار منظومة الخدمات الأساسية وانهيار مستوى المعيشة.

وقال بن شتوان، عبر حسابه على موفع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ليبيا الآن في أزمة اقتصادية خانقة ليس لديها ما يكفي لحل مشاكل الكهرباء والمياه والعمل على زيادة مستوى المعيشة والتي انخفظت أكثر وأكثر من خمسة أضعاف منذ 2010″.

وأضاف:” هذا يحتاج إلى زيادة إنتاج النفط واستخدام الاستثمارات والموارد الليبية ويحتاج أيضا إلى قلة الصرف على كثير من القطاعات ومن بينها الخارجية التي تصرف في المليارات بالعملة الصعبة”.

ولفت إلى أن الحل العملي في مثل هذه الحالات هو إقفال كثير من السفارات أو تصفية بعضها والإبقاء على عدد محدود جدا منها تهتم بالشئون الليبية لحين ماتنتهي الأزمة الداخلية.