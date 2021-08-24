تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم بوابة زلة

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة زلة في ليبيا واستهدف نقطة أمنية للقوات المسلحة العربية الليبية.

التنظيم الإرهابي، وفي إيجاز مقتضب نشرته ذراعه الإعلامية وكالة أعماق، قال زاعماً: “بتوفيق الله تعالي فجر جنود الخلافة سيارة مفخخة لمن زعم أنهم “ميليشيات الطاغوت” (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة) حفتر عند المدخل الغربي لمدينة زلة جنوب شري ليبيا أمس ما أسفر عن تدمير الحاجز وعدد من الآليات وإلحاق إصابات في صفوف عناصر الحاجز”.

واستهدف تفجير انتحاري نقطة أمنية للواء 128 مشاة مدخل منطقة زلة جنوبي البلاد، حيث قام انتحاري داعشي من ذوي البشرة السمراء بمهاجمة بوابة زلة بسيارة مفخخة”، بحسب الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري.

وأكد اللواء أحمد المسماري أن الانفجار لم يخدث اي خسائر بشرية في عناصر البوابة وتم التصدي للارهابي واصابته اصابة بليغة مات على اثرها بعد اسعافة للمستشفى.

يذكر أن البوابة تبعد عن محطة الوقود بـ200 متر تقريبا، ولم تتأثر المحطة بالتفجير

وكشف الناطق الرسمي باسم القائد العام عن تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف بوابة أمنية ثابتة تتبع الجيش في مدينة زلة، مشيرًا إلى أن منفذ الهجوم إرهابي يحمل جنسية أفريقية قام بتفجير سيارة مفخخة كان يقودها دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية.

اللواء المسماري لفت إلى أن الإرهابي قفز من السيارة التي فجرها وأطلق وابلًا من الرصاص، ما دفع القوات للرد عليه، الأمر الذي أدى لإصابته ووفاته قبل نقله إلى المستشفى لإسعافه.

ونشر اللواء المسماري صورًا تظهر دمارًا كبيرًا في الحاجز واحتراق عددٍ من العربات، إلى جانب صورة رجل أسمر البشرة يرتدي زيًا تقليديًا وآثار الدماء على أجزاء متفرقة من جسده.

وأشار في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” إلى أن البوابة الأمنية في “ودان” تعرضت لهجوم إرهابي في مايو 2019 نفذه 23 عنصرًا إرهابيًا وقتلوا حينها 4 جنود من الجيش الوطني، مؤكدًا أن البوابة الأمنية هدف سهل للمجموعات الإرهابية؛ لأن جنوبها تقع جبال “الهروج” التي تُعد ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين شكلوا “جيش الصحراء” الذي تلاحق قوات الجيش عناصره وتمكنت من القضاء على عددٍ كبير منهم.

وحول صحة وجود ارتباط بين الإرهابيين في ليبيا وتونس، أكد وجود ارتباط وثيق بين المتطرفين المتمركزين في غرب ليبيا والإرهابيين في تونس، لافتًا إلى أن الارتباط الوثيق تمخض عنه عقب أحداث 17 فبراير 2011 تشكيل معسكرات لتدريب الإرهابيين التونسيين داخل الأراضي الليبية، لتنفيذ عمليات إرهابية، سواء في بلادهم أو الانخراط في القتال بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

كما اتهم اللواء المسماري بعض الدول الإقليمية بنقل ما يقرب من 380 إرهابيًا إلى الأراضي الليبية، وتحديدًا في يونيو 2019، لافتًا إلى أن المتطرفين تم نقلهم إلى ميناء زوارة، ولم تشارك هذه العناصر في العمليات المسلحة التي قادتها الميليشيات خلال حرب 2019 التي قادها الجيش الوطني لتحرير العاصمة.

واختتم حديثه مبينًا أن جماعة الإخوان التونسية تسيطر على قاعدة “رمادة”، والتي توجد فيها عناصر إرهابية وتبعد 30 كم من معبر “ذهيبة وازن” الذي يربط ليبيا بتونس، مؤكدًا أنه يتم استخدام إرهابيين موجودين في غرب ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في غرب البلاد أو في العمق التونسي.

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