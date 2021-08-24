رئيس الأركان العامة يبحث سبُل تفعيل المناطق العسكرية في المنطقة الجنوبية للقيام بعملها على أكمل وجه

اجتمعت، الإثنين، اللجنة العسكرية المشتركة برئاسة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق أول عبدالرازق الناظوري.

الفريق أول الناظوري، بحث خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة، الامكانيات المطلوبة لتفعيل المناطق العسكرية في المنطقة الجنوبية للقيام بعملها على اكمل وجه، ومراجعة ما تم اتخاذه من اجراءات خلال الجولة التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة في الأيام الماضية، واعادة النظر في بناء وتنظيم الوحدات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بما يتناسب مع الرقعة الجغرافية والقوة البشرية والمعدات العسكرية .

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