امغيب: تركيا تخشى انتخاب رئيس للبلاد خوفًا من إلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها  مع السراج

أفاد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، بأن تيار الإسلام السياسي وتحديدًا تنظيم الإخوان المسلمين، يقف وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقال امغيب في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن تيار الإسلام السياسي لا يريد إجراء أي استحقاق انتخابي، لأنهم يعلمون جيدًا أنهم فقدوا أي شعبية لهم بالشارع الليبي، منوها إلى أن ما حدث في تونس جعلهم يخافون أكثر.
ورأى أن تسويق التنظيم لمقترح الاكتفاء بالانتخابات التشريعية، لحين وضع الدستور هو جزء من مخطط إثارة العراقيل في وجه الانتخابات بشكل عام.
وأضاف بقوله: “إنهم يسعون للتقليل من سقف تطلعات الشعب، ويحاولوا تنفيذ مخططهم بانتخاب الرئيس عبر أعضاء هذا البرلمان بالمستقبل، تعويلا على أنهم قد ينجحون عبر عقد الصفقات في تشكيل كتلة مؤثرة بهذا البرلمان”.
واصل امغيب: “أراهن حقيقة على وعي الليبيين في رفض أي إغراءات مالية قد يحاول هذا التيار تقديمها”، مؤكدًا أن الليبيين باتوا يدركون أن المال لن يكون قادرًا على حل مشاكلهم ومعاناتهم اليومية جراء انقطاع كهرباء ونقص سيولة وتدهور الوضع الصحي.
واختتم: “تركيا هي من تخشى انتخاب رئيس للبلاد، كونها تعرف ما سيتبع ذلك من إلغاء للاتفاقيات التي أبرمتها معها حكومة الوفاق نهاية عام 2019”.
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