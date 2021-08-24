امغيب: تركيا تخشى انتخاب رئيس للبلاد خوفًا من إلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها  مع السراج

أفاد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، بأن تيار الإسلام السياسي ‏‏ وتحديدًا تنظيم الإخوان المسلمين، يقف وراء مقترح تأجيل ‏الانتخابات الرئاسية.‏

وقال امغيب في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن تيار ‏الإسلام السياسي لا يريد إجراء أي استحقاق انتخابي، لأنهم يعلمون ‏جيدًا أنهم فقدوا أي شعبية لهم بالشارع الليبي، منوها إلى أن ما ‏حدث في تونس جعلهم يخافون أكثر.‏

ورأى أن تسويق التنظيم لمقترح الاكتفاء بالانتخابات التشريعية، ‏لحين وضع الدستور هو جزء من مخطط إثارة العراقيل في وجه ‏الانتخابات بشكل عام.‏

وأضاف بقوله: “إنهم يسعون للتقليل من سقف تطلعات الشعب، ‏ويحاولوا تنفيذ مخططهم بانتخاب الرئيس عبر أعضاء هذا البرلمان ‏بالمستقبل، تعويلا على أنهم قد ينجحون عبر عقد الصفقات في ‏تشكيل كتلة مؤثرة بهذا البرلمان”.‏

واصل امغيب: “أراهن حقيقة على وعي الليبيين في رفض أي إغراءات ‏مالية قد يحاول هذا التيار تقديمها”، مؤكدًا أن الليبيين باتوا يدركون ‏أن المال لن يكون قادرًا على حل مشاكلهم ومعاناتهم اليومية جراء ‏انقطاع كهرباء ونقص سيولة وتدهور الوضع الصحي.‏

واختتم: “تركيا هي من تخشى انتخاب رئيس للبلاد، كونها تعرف ‏ما سيتبع ذلك من إلغاء للاتفاقيات التي أبرمتها معها حكومة ‏‏الوفاق نهاية عام 2019”.‏

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