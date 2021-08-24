عبد المنعم اليسير: أطراف معروفة تدعم الدبيبة لحماية المصالح التركية وعرقلة خارطة الطريق

يرى عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، عبد المنعم اليسير، أن الدبيبة أتى إلى الساحة السياسية عبر منظومة تتقدمها شخصيات محسوبة على تيار الإسلام السياسي، وهدف هؤلاء الإبقاء على المشهد الراهن كما هو، مع العمل على زيادة أواصر الشراكة بين الدولة الليبية وتركيا.

وقال اليسير، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن هؤلاء يدفعون للطاولة ما يتوفر بين أيديهم من أوراق اللعب، فإذا تيسر لهم عرقلة إجراء الانتخابات فهذا جيد، وإذا تعذر التنفيذ جراء تزايد الضغط الدولي، والتشديد على إجراء الانتخابات في موعدها، فقد يحاولون التلاعب على شروط خريطة الطريق، وقد نجد الدبيبة يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية.

وأبرمت تركيا مع حكومة «الوحدة الوطنية»، خمس اتفاقات في مجالات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الدبيبة للعاصمة التركية منتصف شهر أبريل الماضي.