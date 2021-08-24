الحويلي: تيار ‏الإسلام السياسي مع تأجيل الانتخابات ‏الرئاسية خوفًا من تغول الرئيس القادم

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة” الاستشاري، وملتقى الحوار السياسي، عبدالقادر الحويلي، إن الأغلبية حاليا مع تأجيل الانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن الحسم سيكون خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي المقبلة.
وقال الحويلي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن تيار الإسلام السياسي والقوى بالغرب الليبي يدعمون تأجيل الانتخابات الرئاسية، ليس من أجل تخوفهم من خوض الانتخابات، ولكن بسبب تخوفهم من تغول الرئيس القادم إذا تم انتخابه قبل وضع الدستور، بحسب قوله.
وأوضح قائلا: “قد يستغل هذا الرئيس ما يراه دعماً وشرعية شعبية ويتحول تدريجيًا إلى ديكتاتور، خاصةً في ظل عدم النص على صلاحياته دستوريا.
وقلل من مخاوف البعض من التهديد لحكومة الدبيبة، بقوله ”ستتحول مع إجراء الانتخابات التشريعية إلى حكومة تصريف أعمال، أي لن تكون قادرة أيضا على مباشرة أي اتفاقيات”.
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