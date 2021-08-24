الحويلي: تيار ‏الإسلام السياسي مع تأجيل الانتخابات ‏الرئاسية خوفًا من تغول الرئيس القادم

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة” الاستشاري، ‏وملتقى ‏الحوار ‏السياسي، ‏عبدالقادر ‏الحويلي، إن الأغلبية حاليا مع ‏تأجيل الانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن الحسم سيكون خلال ‏جلسة ملتقى الحوار السياسي المقبلة.‏

وقال الحويلي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن تيار ‏الإسلام السياسي والقوى بالغرب الليبي يدعمون تأجيل الانتخابات ‏الرئاسية، ليس من أجل تخوفهم من خوض الانتخابات، ولكن ‏بسبب تخوفهم من تغول الرئيس القادم إذا تم انتخابه قبل وضع ‏الدستور، بحسب قوله.

وأوضح قائلا: “قد يستغل هذا الرئيس ما يراه دعماً وشرعية ‏شعبية ويتحول تدريجيًا إلى ديكتاتور، خاصةً في ظل عدم النص ‏على صلاحياته دستوريا.‏

وقلل من مخاوف البعض من التهديد لحكومة الدبيبة، بقوله ‏‏”ستتحول مع إجراء الانتخابات التشريعية إلى حكومة تصريف ‏أعمال، أي لن تكون قادرة أيضا على مباشرة أي اتفاقيات”.‏

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