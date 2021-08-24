 فركاش: تزايد الشكوك في إمكانية عقد الانتخابات لا يصب في صالح بقاء حكومة الدبيبة

أكد المحلل السياسي فرج فركاش أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “يفتقر للخبرة السياسية، وهناك تقصير واضح من حكومته في قطاع الخدمات، وخاصة الكهرباء والصحة”.

وقال «فركاش»، في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، إن «الدبيبة لا يسعى للترشح في الانتخابات بسبب وجود شروط أممية تحول دون ذلك”، مردفًا “كما أنه أعلن بصراحة تأييده للانتخابات”.

وتابع؛ “الدبيبة يحاول وضع بصمته، وإن كان ذلك بطريقة شعبوية، كما أنه يحاول تحسين حياة المواطن، رغم العراقيل التي وُضعت أمام حكومته من البداية، وفي مقدمتها عدم تمكنها من بسط السيطرة على كامل التراب الليبي”.

وأشار «فركاش»، إلى أن “خصوم الدبيبة يتصيدون له أي خطأ لمحاولة إفشاله»، موضحاً أن “هؤلاء الخصوم يتصدرون الآن المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية، ويروجون معلومات مغلوطة بأنه ستنتهي بعد تاريخ 24 ديسمبر مباشرة أعمال الحكومة والمجلس الرئاسي، وأننا سندخل في فراغ سياسي وحرب، وغير ذلك من أخبار التهويل”.

وقال إن “خريطة الطريق تنص على أن مدة المرحلة التمهيدية هي 18 شهر، بدءاً من 21 نوفمبر 2020، وقد وضعت هذه المدة تحسباً لأي طارئ”، مردفًا “أن عقد الانتخابات يعتمد أولاً على توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة، وليس على الحكومة”.

وختم موضحًا أن :تزايد الشكوك في إمكانية عقد الانتخابات لا يصب كما يتوقع البعض في صالح بقاء حكومة الدبيبة، لأنه في حال وجود إجماع على عدم قيامها بواجبها في التمهيد لإجرائها فإنه يمكن العودة لملتقى الحوار السياسي، الذي قد يتجه لتكليف حكومة بديلة، وهو خيار سيجهض أيضاً أي تهديد بإمكانية وجود حكومة موازية من الشرق الليبي».