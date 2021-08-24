أبو راس: المناداة بالتمديد لحكومة الوحدة يعني أن الفوضى باتت هي الاختيار

وصفت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راس، تضارب الآراء حول أي استحقاقات أولى، الانتخابات الرئاسية أم التشريعية، بأنها محاولة من كل طرف الاحتفاظ بمقعده للنهاية بما يحقق مصالحه ومصالح حلفائه الإقليميين والدوليين دون النظر إلى مصلحة البلاد.

وقالت أبو رأس، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن “الانتخابات التشريعية لن تكون إلا قفزة في الهواء غير مضمونة العواقب”، لافتة إلى أنه في ظل حالة التحفز للآخر والرغبة في إقصائه وعدم وجود مصالحة حقيقية لن يقبل أي نائب بخسارة مقعده والتنازل عنه خاصةً إذا ذهب المقعد لأي لتيار وخصم سياسي آخر، وعلى الفور ستخرج الاتهامات باستخدام المال.

وتابعت: “بدلا من أن ننهي ازدواجية السلطة التشريعية بين البرلمان ومجلس الدولة كما يردد مؤيدو هذا الاقتراح، سيكون لدينا جسم ثالث، هو البرلمان الجديد الذي قد يقبله البعض ويرفضه البعض الآخر، كل حسب مصالحه”.

ورأت أبو راس، أن البلاد تحتاج إلى قيادة مركزية ممثلة في رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، مؤكدة أن الاعتماد على شرعيته سيكون قادرًا على إنهاء كافة الأجسام الموازية التي تنافس الرئاسة في صلاحيتها، وسيكون قادرًا على فتح حوار مجتمعي حول مشروع الدستور وبدء مصالحة جماعية.

واختتمت بالقول إن “المناداة بالتمديد لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحل لأصحاب المصالح، يعني باختصار أن الفوضى باتت خيارًا”.

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