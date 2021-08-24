«دغيم»: «الدبيبة» يريد ترك بصمة في سجله أنه أسس مشاريع كبرى حتى ولو لم يكملها

أكد عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، أن “عدم إجراء الانتخابات سينتج منه تعديل خريطة الطريق، وسيتبع ذلك تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، تتولى قيادة البلاد لحين الوصول لموعد جديد للانتخابات”.

ونفى «دغيم»، خلال تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، ما يتردد عن “اتجاه الدبيبة إلى تسويق نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، معقبًا أنه “بعيداً عن الخوض في النوايا، فإن الدبيبة لا يمكنه الترشح وفقاً للشروط الأممية، كما أن ما يشاع عن احتمال تحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال حال عدم إجراء الانتخابات أمر مستبعد»

وأوضح عضو النواب، أن “إقدام الدبيبة على بعض المشروعات، التي يرى البعض أنها لا تشكل أولوية، مثل تزويج الشباب، وسن قوانين في مجال التقنية وإعادة الإعمار وغيرها، يمكن تفسيرها بأنه يريد ترك بصمة توضع في سجله كرئيس وزراء، أسس مشاريع كبرى حتى ولو يكملها”.