اليعقوبي: نريد رئيساً واحداً منتخباً من الشعب ينهي التدخل في صنع القرار

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، إن وجود رئيس للبلاد سينهي عشوائية إصدار القرارات من كيانات ومؤسسات وسياسية وعسكرية واقتصادية، دون أن يمتلك أحدها بمفرده القدرة على تنفيذ قراراته بعموم البلاد، أو حتى يحظى بالقبول والشرعية من جميع الليبيين.

اليعقوبي، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قالت: “نريد رئيسًا واحدًا منتخبًا من الشعب ينهي التدخل في صنع القرار، ويخاطب المجتمع الدولي ويضعه أمام مسؤولياته في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بخروج كافة القوات الأجنبية من بلادنا، ويعمل على ترتيب الملف الأمني وتوحيد المؤسسات السيادية”.

واتهمت المستفيدين من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بعرقلة الانتخابات لمصلحتها، وكذلك الحالمين بمقعد الرئيس من أصحاب الجنسيات المزدوجة، مؤكدة أنهم يرون تأجيل الانتخابات لحين وضع الدستور فرصة كبيرة ربما يتم فيها تخفيف الشروط ويسمح لهم بالترشح خاصة إذا كونوا شبكة علاقات قوية مع أعضاء البرلمان المقبل.

وحذرت اليعقوبي، من أن عدم تزامن الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي معاً، ومحاولة تقديم الأخير، من شأنه فتح الباب للطعن في شرعية خريطة الطريق برمتها، خاصةً أنه لم يتم تضمينها دستوريا.

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