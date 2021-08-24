«الخارجية» تبحث عن دعم جديد من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي

عقد ‏وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، الإثنين، اجتماعاً موسعاً ، مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بمقر وزارة الخارجية .

جاء ذلك بحضور مدراء إدارات- والتعاون الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية.

وتم خلال الاجتماع، بحث تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والتحضير لتوقيع وتفعيل مذكرات للتفاهم في عديد المجالات، والمتوقفة منذ 2008، ومناقشة إمكانية انضمام دولة ليبيا إلى برامج الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط للتنمية المستدامة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبي غير الحكومية في ليبيا، والتحضير لتبادل الزيارات بين الجانبين، انطلاقاً من شهر سبتمبر القادم، لتوطيد أواصر العلاقات بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي .