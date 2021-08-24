بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 24 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 24 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة هذا اليوم في معدلاتها الفصلية مع رطوبة عالية على مناطق الشمال، وتسجل الحرارة ارتفاع نسبي على الشمال الغربي بداية من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على اغلب المناطق، وتسجل ارتفاع نسبي بداية من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (29- 32) مْ على اغلب المناطق تصل على جالو والجغبوب إلى (35) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:42).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:36).