عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 24 اغسطس 2021

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 24 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة هذا اليوم في معدلاتها الفصلية مع رطوبة عالية على مناطق الشمال، وتسجل الحرارة ارتفاع نسبي على الشمال الغربي بداية من يوم الغد.
رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على اغلب المناطق، وتسجل ارتفاع نسبي بداية من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض الجبل الأخضر.
• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (29- 32) مْ على اغلب المناطق تصل على جالو والجغبوب إلى (35) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس:السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:42).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:36).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية يومين الجوية الثلاثاء المركز طقس الحرارة المدينة صافية السماء صافية 35 33 25 العزيزية مصراتا السماء الزنتان بنيولید القريات 32 السماء اجدابيا بنغازي السحب السماء 36 41 28 شحات درنة طبرق صافية السماء الجغبوب هون 38 38 40 السماء السماء اوباری السماء صافية السماء صافبة 38 39 28 مرزق القطرون 28 السما 3/2 38 28 تازربو الكفر 02 11/3102م رئيس وحدة النشرات الإصدار مراجعة إعداد عبدالحکیم‏'‏

لا يتوفر وصف للصورة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك