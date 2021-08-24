توزيع 5 آلاف مصل عقرب بالجنوب.. وبدء التطعيم ضد «كورونا» في مرزق

أعلنت رئيس قسم مخازن الأدوية بفرع الإمداد الطبي فزان، الدكتورة دهيبة حسين اللافي، مباشرة توزيع خمسة آلاف مصل عقرب على المستشفيات والمراكز الصحية فى الجنوب، بنحو 50 إلى 100 مصل لكل مرفق.

وأضافت اللافي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن غالب المستشفيات والمراكز الصحية في الجنوب تسلمت المصل، لكن الكمية لا تكفي.

وشهد عدد من المدن وفاة أطفال أخيرا جراء لدغات العقارب، في حين كان هناك نقص في الأمصال الخاصة بها.

وأشارت إلى أن «الإمداد الطبي» فزان شرع منذ فترة في توزيع جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد على جميع المرافق الصحية في الجنوب دون استثناء.

وتابعت: «هناك حملة تطعيم انطلقت في حوض مرزق هذة الأيام، وهناك إقبال كبير من قبل المواطنين في جميع المناطق».

وأشارت إلى معاناة القطاع الصحي في الجنوب من نقص أدوية مرضى الكلى والكبد، بينما وصلت مؤخرا مشغلات لأجهزة علاج مرضى الكلى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا