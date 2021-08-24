أوحيدة: الدبيبة هو من يعرقل إقرار الميزانية لأنه لا يريد تعديل الملاحظات التي أبداها مجلس النواب

اتهم عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، “رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بأنه هو من يعرقل إقرار الميزانية، التي سبق أن تقدم بها لمجلس النواب”، معتبراً أن الدبيبة “لا يهتم بتعديل الملاحظات التي أبداها المجلس على مشروع الميزانية”.

أوحيدة وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال: “إن قرار الدبيبة الأخير بتخصيص مليار دينار لمنحة لدعم الزواج الشباب، وتخصيص مليار و700 مليون دينار، كقروض سكنية لمواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة، هو مجرد دعاية لكسب دعم شريحة الشباب”.

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