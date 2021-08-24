جمال الزوبية: “داعش” استعملت “انفجار بوابة زلة” للتغطية على ” جرائم حفتر”

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن داعش نفذت تفجير زلة للتغطية على ما وصفته بـ “جرائم حفتر”.

وقال «الزوبية»، في تغريدة له عبر موقع تويتر، “انفجار بوابة زلة التي كانت صراع الصعلوك صدام مع صعاليك الحشيش على احتكار السوق استعمله مرتزقة داعش خدمة لسيدهم الأسير وأبناءه في التغطية على جرائم بعضهم”.

وكان ما يعرف بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” الإرهابي، قد أعلن مسؤوليته عن عملية استهداف بوابة زلة الغربية بالجنوب الليبي.

وبحسب بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة للتنظيم الإرهابي، فإنه التنظيم أعلن استهداف حاجز لـ”مليشيات حفتر” بسيارة مفخخة، على حد زعمه.

وقال التنظيم:” بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة سيارة مفخخة على حاجز لمليشيات الطاغوت “حفتر” عند المدخل الغربي لمدينة “زلة” جنوب شرقي ليبيا، أمس، ما أسفر عن تدمير الحاجز وعدد من الآليات وإلحاق إصابات في صفوف عناصر الحاجز” على حد ادعائهم.

ومن جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المساري، أمس الأحد، إن «انتحاريا داعشيا من ذوي البشرة السمراء هاجم بسيارة مفخخة بوابة زلة ( 750 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طرابلس) ».

وأضاف «المسماري»، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «عدم حدوث اي خسائر بشرية، وأنه تم التصدي للارهابي وإصابته إصابة بليغة مات على إثرها بعد محاولة إسعافه بالمستشفى».

وأكدت مصادر أمنية، في وقت سابق، أن محطة الوقود التي تبعد عن البوابة بـ200 متر تقريبا لم تتأثر.