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جمال الزوبية: “داعش” استعملت “انفجار بوابة زلة” للتغطية على ” جرائم حفتر”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن داعش نفذت تفجير زلة للتغطية على ما وصفته بـ “جرائم حفتر”.

وقال «الزوبية»، في تغريدة له عبر موقع تويتر، “انفجار بوابة زلة التي كانت صراع الصعلوك صدام مع صعاليك الحشيش على احتكار السوق استعمله مرتزقة داعش  خدمة لسيدهم الأسير وأبناءه في التغطية على جرائم بعضهم”.

وكان ما يعرف بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” الإرهابي، قد أعلن مسؤوليته عن عملية استهداف بوابة زلة الغربية بالجنوب الليبي.

وبحسب بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة للتنظيم الإرهابي، فإنه التنظيم أعلن استهداف حاجز لـ”مليشيات حفتر” بسيارة مفخخة، على حد زعمه.

وقال التنظيم:” بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة سيارة مفخخة على حاجز لمليشيات الطاغوت “حفتر” عند المدخل الغربي لمدينة “زلة” جنوب شرقي ليبيا، أمس، ما أسفر عن تدمير الحاجز وعدد من الآليات وإلحاق إصابات في صفوف عناصر الحاجز” على حد ادعائهم.

ومن جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المساري، أمس الأحد، إن «انتحاريا داعشيا من ذوي البشرة السمراء هاجم بسيارة مفخخة بوابة زلة ( 750 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طرابلس) ».

وأضاف «المسماري»، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «عدم حدوث اي خسائر بشرية، وأنه تم التصدي للارهابي وإصابته إصابة بليغة مات على إثرها بعد محاولة إسعافه بالمستشفى».

وأكدت مصادر أمنية، في وقت سابق، أن محطة الوقود التي تبعد عن البوابة بـ200 متر تقريبا لم تتأثر.

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انفجار بوابة زلة جمال الزوبية داعش

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صحيفة الساعة 24

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  • ماهذا الكائن الغريب من العصر الحجرى وضعوا مكان مخه جرذ صغير يفكر بالنياكة عنه !!!

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  • مثل اى اخوانى حقير من شواذ المجتمع قلة لا وزن لها على الاطلاق نراهم يتطاولون على الابطال الذين يدافعون عن سيادة وكرامة الوطن واكرمه الله بقيادة وحدات الجيش الوطنى على ثلاث ارباع ليبيا امره مطاع لما له من احترام بين ضباطه وجنوده رغم انف حريم السلطان مثل هذا الزوبية المخصى ويفتقد لابسط مقومات الرجولة .ومانراه من هزيان الخوان دليل ضعف فهم مرعويين من مجرد ترشح حفتر للرئاسة لان فرصة نجاحه من الجولة الاولى مضمومة عبر الصندوق بارادة الشعب رغم انف هذا الكلب وامثاله فهو قادر على تطهير البلاد من سرطان الخوان المفسدين كما فعل السيسى فى مصر وكما يفعل قيس سعيد الان فى تونس .
    والحمد لله على غباوة الخوان فمن يهاجموه يحبه الناس اكثر واكثر وينصره الله عليهم كما حدث فى مصر قالوا اكثر مما قالوه على حفتر على السيسى وفى النهاية اعترف الجميع واولهم قطر بانه رئيس شرعى منتخب بينما دخل السجين منذ 8 سنوات مرشد عام الخوان السجن ودخل عالم النسيان .
    وغدا نرى خوان ليبيا فى مكانهم الطبيعى بالسجون ومنهم هذا الميبون ليعيش حياته القذرة وسط اخوانه المثليين اخوان لوط فهو مخصى ويحتاح من يعامله كواحد من حريم السلطان

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  • كل صفات المنافقين الواردة بالقرأن والسنة تجدها فى هذا التيس اجسام البغال واحلام العصافير فهو واحد من الخوان المفلسين الملاعيين يلفظهم الملايين بعد ان طغوا فى اليلاد فاكثروا فيها الفساد .
    انظر لهذا المنافق ينطبق عليه صفة المنافقين بالقرآن الكريم يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وصفات المنافقين الاربع للواردة بالسنة اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر .
    والمنافقين فى الدرك الاسفل من النار من امثال هذا الحمار وامثاله من الفجار

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    • ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ (67) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ هِيَ حَسۡبُهُمۡۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّقِيمٞ (68) كَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرَ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ وَخُضۡتُمۡ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ (69)

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  • نفسى اعرف نوع عقار الهلوثة الذى يتعاطاه هذا البغل ويجعله يعيش فى كوكب اخر يرى فيها الاشياء بالمقلوب .
    فالمشير خليفة عمر المختار حفتر رضى الله عنه واعانه على سحق المتنطعين الدواعش والخوان فى ثلاث ارباع اليلاد وتدخل الناتو الامريكى لمنع الجيش الوطنى من استكمال تحؤير اليلاد فارسل ترامب كلبه المسعور اردوغان ليقوم باللعمال القذرة فى ليبيا نيابة عن الامريكات .
    ومع ذلك استطاع الجيش الوطنى ان يحمى قوت الشعب ويمنع احتلال الموانئ النفطية تحية للمشير البطل وجيش ليبيا الوطنى العظيم واللعنة على الخوان المفلين من ملايين الليبيين قولوا امين ….امين من الملايين .
    اما انت يازوبية فمكانك الطبيعى قرقاش تتعالج قبل ماتروح للسجن مع اخوانك المجاتين

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