أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية مع رطوبة عالية على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، بدء ارتفاع درجات الحرارة نسبيا على الشمال الغربي من الغد الأربعاء.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط في المساء، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على غالب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وتصل إلى 35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

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