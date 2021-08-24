وزارة الصحة: إجمالي عدد اللقاحات ضد وباء كورونا بلغ أكثر من 3 ملايين جرعة

ليبيا- أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد اللقاحات ضد وباء كورونا المستجد الموجودة في مخازنها قد بلغ أكثر من 3 ملايين جرعة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح أن العدد الإجمالي للجرعات بلغ 3 ملايين و636 ألفًا و800 جرعة، منها مليونان و150 ألفًا من لقاح سينوفارم الصيني، و900 ألف جرعة من سبوتنيك الروسي، و532 ألفًا و800 جرعة من أسترازينكا البريطاني، و54 ألف جرعة من فايزر الأميركي.

يشار إلى أن ليبيا قد بدأت منذ مدة عمليات تلقيح المواطنين والموجودين على أراضيها ضد وباء كورونا.

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