الشاطر: أشعر بـ ” الحزن” لو تمّ جرّ تونس لـ ” معاداة ثورة فبراير”

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، أنه سيشعر بالحزن إذا فقدت تونس “حيادها” ناحية ليبيا ومشاركة ما وصفه بـ”محور الشر” في عداء ما يسمى ” ثورة فبراير”.

وقال الشاطر المؤيد للمليشيات والاحتلال التركي في ليبيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أشعر بالحزن لو فقدت تونس توازنها المغاربي و حيادها تجاه #ليبيا بجرها لمحور الشر كمخلب قط له في عدائه لثورة فبراير”، بحسب كلامه.

وأردف؛ “لكني لم أفقد الأمل في النخب التونسية في أن تعيد بوصلة ثورة الياسمين إلى وجهتها الصحيحة”، مستطردًا؛ “تونس العريقة لن تكون إلا دولة ديمقراطية”، وفقًا لمزاعمه.