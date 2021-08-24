ليبيا الان

الشاطر: أشعر بـ ” الحزن” لو تمّ جرّ تونس لـ ” معاداة ثورة فبراير”

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، أنه سيشعر بالحزن إذا فقدت تونس “حيادها” ناحية ليبيا ومشاركة ما وصفه بـ”محور الشر” في عداء ما يسمى ” ثورة فبراير”.

وقال الشاطر المؤيد للمليشيات والاحتلال التركي في ليبيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أشعر بالحزن لو فقدت تونس توازنها المغاربي و حيادها تجاه #ليبيا   بجرها لمحور الشر كمخلب قط له في عدائه لثورة فبراير”، بحسب كلامه.

وأردف؛ “لكني لم أفقد الأمل في النخب التونسية في أن تعيد بوصلة ثورة الياسمين إلى وجهتها الصحيحة”، مستطردًا؛ “تونس العريقة لن تكون إلا دولة ديمقراطية”، وفقًا لمزاعمه.

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الشاطر تونس ثورة فبراير

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نكبة فبراير يحتقرها الجميع فى ليبيا بعد ان اخرجت نفايات بشرية غبية وتسببت فى الخراب والدمار ونهب ثروة الشعب ياكلب .
    الا تستحى ايها الشاطط مما سببته نكبة فبراير من فساد يزكم الانوف حتى ان رئيس هيئة مكافحة الفساد تم القبض عليه بتهمة الفساد فى ليبيا وايضا فى تونس مما يدل على كذبكم ايها الحقير فكما قال الشيخ شعراوى يثور الشعب ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبنى الامجاد.
    اما نكبة فبراير فقام الاوغاد بهدم الامجاد ونشروا الفساد فى البلاد فانتم اصل الشر وتونس الان على الطريق الصحيح مع اشقائها العرب الذين استئصالوا سرطان الخوان من بلادهم وبعيشون فى امان اما انت فواحد من حريم السلطان مخصى عديم الرجولة والحمد لله انت وامثالك من خوان فبراير قلة حقيرة من حثالة المجتمع ترعد خوفا كالفأر المذعور عندما يذكر اسم خليفة عمر المختار حفتر .

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  • سوف تشعر بالحزن الاليم ايها الغبي لان نهاية الاخوان قاربت في ليبيا

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  • لم يعد احد فى ليبيا يهتم بنكبة فبراير بل على العكس يطلب العديد من الشعب الليبى ترشح سيف الاسلام القذافى للرئاسة بعد ان عرفوا الامن والامان والسيادة الوطنية ايام القذافى وكان هناك دولة يحترمها العالم .
    اما الان فلا يوجد دولة مستقلة بل انقاض دولة محتلة خربعا خوان فبراير بالتعاون مع الناتو .
    صحيح اللى اختشوا ماتوا
    مكانك محجوز ياشاطط فى النهاية فلا تخزن ستعود لمكانك المفضل بالسجن وتمارس هوايتك المفضلة مع اخوانك المثليين

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  • تثبت دائما انك اسم علي غير مسمي…ياغير شاطر عن اي ثورة تتكلم..؟..قول نكبة او مؤامرة اما ثورة فهذا كذب وكذب الخوان المفلسين ومبدأ التقية معروف عندكم ياغير شاطر…تونس مثل مصر عرفوا الطريق الصحيح ولله الحمد وليبيا في الطريق انشاءالله لتحطيم هذا النظام اللعين…لعنة الله وحسبنا الله علي كل من تسبب بهذه النكبة…

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    • كنا نسمع زمان ونحن صغار قصة الشاطر حسن وبعدما كبرنا واصبحت المسميات معكوسة نجد الشاطر شاطط فلدينا قصة الشاطط خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد عام الخوان محمد بديع انه شيطان مريد كان يتباهى بانه يحكم ست دول وقال للسيسى عندما كان وزبرا للدفاع وذكره السيسى فى احاديثه ان الخوان سيجلبون مقاتلين من كل مكان لمحاربة الجيش المصرى فرد عليه بعد ذلك السيسى عمليا عندما توجه للشعب المصرى وطلب النزول للشارع يوم 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش المصرى فى مكافحة الارهاب فنزل 30 مليون مصرى لدعم اسقاط حكم المرشد وراى العالم الحدث على الهواء مباشرة وقضى الامر والان يقبع الشاطط خيرت فى السجن منذ 8 سنوات يتحكم فيه السجان بينما استقال النائب الاول للمرشد الذى حل محله الشاطط خيرت وتفرغ للدعوة الاسلامية بعيدا عن خزعبلات الخوان وهو يكتب مقالته فى صحيفة مصرية ولم ينبهر بوصول الخوان للسلطة بعد ان تركهم بل حذر الناس من شرهم بعد ان تاب واصلح وهو الدكتور محمد حبيب يعيش بحرية بعد ان هداه للطريق المستقيم والى اللقاء مع شاطط اخر طبعا غير شاطط ليبيا المختل عقليا وليس له وزن نحن نتكلم على شاطط مشهور عالميا

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  • والان مع قصة الشاطط حازم ابواسماعيل الذى كان مرشح للرئاسة فى مصر وكانت فرصة نجاحه اكبر من الاستبن مرسى بكثير فكان يدعى انه قادر ان يحرك مصر كلها ويحضر شعبها الى اى مكان يقف فيه ومن اهم اعماله الارهابية
    محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى وقام بذبح العجول امامها وبنى دورات مياه لمليشياته هناك .
    ثم قام بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من عملها
    بل انه قام بعمل طائش بمهاجمة مقر بابا الاقباط بالغباسية بقنابل المولتوف بالعباسية .
    ثم تجرأ اكثر من ذلك وتقدم لما بعد ميدان العباسية حيث اتجه لمقر قيادة الجيش المصرى ليهاجمه بالمولوتوف حتى يجر الجيش للرد واستغلال دماء القتلى فى التحريض الشعبى على الجيش ولكن القوات الخاصة نزلت خلف المتظاهرين وطاردتهم واستطاعت فض التظاهرة المسلحة وتم بعدها القبص على هذا المجرم وبعد 8 سنوات نسيته مصر كلها التى كان يدعى قدرته على احضار شعبها وكان يرفع شعار سنحيا كراما ونقول له ماورد بالقرآن الكريم للاستخفاف بالكافرين ذق انك العزيز الكريم .
    فهو الان تحت رحمة السجان ويحيا صاغرا

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