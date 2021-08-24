المنقوش وكوبيتش يتدارسان تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بالمبعوث الأممي يان كوبيتش في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى بحث أوضاع ليبيا وتطوراتها الإيجابية والملموسة على الصعد كافة، مؤكدًا على المضي قدمًا في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي والعمل على دعم جهود لجنة الـ10 العسكرية المشتركة، لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتسخير كافة الإمكانيات لمفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر، فضلًا عن التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة.

ووفق البيان، فإنه من المقرر أن يخصص المؤتمر الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا بمشاركة أممية ومن دول فاعلة في الملف الليبي، لتفعيل مبادرة الاستقرار التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في برلين 2 وتنفيذ بنودها، ووضع آليات محددة، وعملية بنود برلين 1 و2 وقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571.

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