دلتا الجديد يجتاح المنطقة العربية وتحذيرات من انتشار السلالة الجديدة في ليبيا

بعد إعلان كل من السعودية والمغرب والأردن والعراق وتونس انتشار متحور دلتا الجديد بين سكانها، انضمت سوريا إلى قائمة الدول العربية التي أعلنت عن ظهور وانتشار المتحور سريع الانتشار.

ومع ازدياد المخاوف من نتائج انتشار المتحور الجديد في سوريا، البلد الذي يعيش انقساما سياسيا وجغرافيا منذ أكثر من عشر سنوات، انعكس على الظروف الصحية والخدمية في البلاد، لا يبدو الوضع في البلد الجار الأردن أفضل حالا، حيث أعلن بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة الأردنية أن 87% من الحالات الجديدة المكتشفة هي من سلالة المتحور الجديد دلتا.

على جانبٍ آخر، دفع وصول دلتا الجديد إلى الدول المجاورة لليبيا بالأخصائيين الليبيين ومسؤولي الصحة إلى إطلاق تحذيرات بشأن ضبط الحدود وفرض كافة الإجراءات الوقائية اللازمة على الوافدين من الخارج.

ورغم أن الدراسات الطبية أثبتت أن اللقاحات الحالية فعالة في وجه دلتا، إلا أن الانتشار السريع للسلالة التي تم رصدها في الهند لأول مرة يبقى الهاجس الأكبر لدى المسؤولين والقائمين على الوضع الصحي ال

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