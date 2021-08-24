وكيل وزارة الداخلية يتفقد مقر الإدارة العامة للتدريب

طرابلس 24 أغسطس 2021 (وال) _ قام وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية رائد “فرج اقعيم” بزيارة لمقر الإدارة العامة للتدريب، رفقة مدير أمن بنغازي عميد “رمضان الوحيشي”.

هذا وكان في إستقباله مدير الإدارة عميد “علي الطويل” ومعاونه عميد “فتحي عون”، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد “يوسف مراد”، والمستشار الأمني لنائب رئيس مجلس الوزراء عقيد “علي ابوريمة”، وعدد من ضباط الإدارة العامة للتدريب.

وعلى هامش الزيارة، عقد اجتماع نوقش خلاله سير العملية التدريبية في كافة المؤسسات التابعة للإدارة، والصعوبات التي تواجهها وتذليلها بما يساهم في الإرتقاء بمستوى التدريب لكافة منتسبي الوزارة.

وبدوره، أكد الوكيل على وقوفه الدائم ودعمه لهذه الإدارة التي تعتبر الركيزة الأساسية والعمود الفقري لوزارة الداخلية، وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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