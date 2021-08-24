المسلاتي: «الدبيبة» يعرقل تسمية وزير الدفاع للانفراد باتخاذ القرار العسكري لصالح المليشيات

اعتبر المحلل السياسي حسين المسلاتي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يواصل عرقلة أي جهود لتسمية وزير الدفاع بهدف الانفراد بسلطة اتخاذ القرار العسكري لصالح المليشيات.

وقال «المسلاتي» في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “يواصل الدبيبة عرقلة أي جهود لتسمية وزير للدفاع على الرغم من العديد من المطالبات وآخرها بيان اللجنة العسكرية الصادر في 14 أغسطس الجاري وذلك بهدف الانفراد بسلطة اتخاذ القرار العسكري لصالح المليشيات”.

الجدير بالذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” دعت في وقت سابق، إلى تسمية وزير دفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وهو مطلب تكرر من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الليبي أيضاً، دون استجابة من عبد الحميد الدبيبة.

وقبل أيام، اشترط الدبيبة في حوار مع وكالة بلومبرج، للقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، أن يعترف الأخير بالدييبة وزيراً للدفاع أولاً.