الدبيبه يتعهد بدعم الأهلى طرابلس والاتحاد

تعهد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه بتقديم الدعم اللازم لنادي الأهلي طرابلس ونادي الاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة مع رئيس نادي الإتحاد محمود عبودة، ورئيس النادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون.

وأعلن الدبيبه أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للفريقين لتمثيل ليبيا بأحسن صورة في هذه المشاركة الأفريقية، ولتوفير سبل الراحة اللازمة للاعبين والطاقم الفني في التنقل والسفر في مبارياتهم المرتقبة

وقدم الدبيبه تهانيه للناديين عن أدائهم الفني الممتاز خلال الموسم الرياضي السابق، كما بحث معهم استعداداتهم للمشاركة الأفريقية التي سيخوضها الفريقين، وما يحتاجونه لهذه المشاركة القارية.