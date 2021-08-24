الجفرة: القبض على عصابة تهريب متورطة في حادثة “جثث سوكنة”

خاص | 218

أفاد مصدر ب، أن التحريات في قضية الجثث الملقاة بالقرب من سوكنة؛ أسفرت عن معرفة الجناة وضبطهم، مبينًا أنهم عصابة تهريب مكوّنة من خمسة ليبيين، هربوا 20 مهاجرًا، من سوكنة إلى منطقة الشويرف.

وأكد المصدر، في تصريحٍ خاصٍ لـ”218″، تعرض مركبة تهريب المهاجرين إلى حادث، مما أسفر عن وفاة اثنيٍن من الجنسية المصرية، موضحًا أن السائق ترك الركاب وسط مكان صحراوي، وعاد إلى سوكنة.

وأشار المصدر، إلى عودة مهرب آخر إلى المكان ذاته، ووجد 12 مهاجرًا فقط، في حين دخل الآخرون إلى الصحراء، وتعمّقوا فيها بحثًا عن طريق العودة؛ مما أدى إلى وفاتهم عطشًا، حسب قوله.

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