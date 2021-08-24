أوحيدة: تركيا ستنظم لوزير الداخلية زيارة سياحية إلى قاعدة «الوطية»

رأى علي أوحيدة، الصحفي الليبي المقيم في بروكسل ببلجيكا، أن تركيا ستنظم لوزير الداخلية زيارة سياحية إلى قاعدة «الوطية».

وقال أوحيدة في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بعد التحدي العلني الذي أطلقته الداخلية التونسية لخالد مازن بتفتيش قاعدة الوطية ستقوم تركيا بتنظيم زيارة سياحية تحت حراسة المليشيات للوزير الليبي المغفل”.

وكان الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية، والعميد الأسبق بالحرس الوطني التونسي خليفة الشيباني، قد أكد أمس الاثنين، أن ما قاله وزير الداخلية الليبي حول السيطرة التامة على قاعدة الوطية ونفي وجود جهاديين فيها لا أساس له من الصحة.

وأضاف الشيباني، في تصريح لراديو “أي أف أم” التونسي، ورصدته “الساعة24” أن هناك أكثر من 150 داعشي في الوطية الليبية يريدون تونس وهي معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية التونسية ، قائلاً “اتحدى وزير الداخلية الليبي الذي يقول أن قاعدة الوطية تحت السيطرة، أتحداه كان ينجم يفوت محيط وزارته”، بحسب تعبيره.

وكان وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، قد نفى في رسالة وجّهها إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وجود 100 عنصر إرهابي في قاعدة الوطية بصدد الاستعداد للدخول إلى تونس، وذلك إثر القيام بالتّحريات اللازمة من طرف المصالح الأمنية.