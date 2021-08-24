السايح: حق الترشح للانتخابات مكفول لكل مواطن ليبي تنطبق عليه الشروط الانتخابية

ليبيا – توقع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح تزايد أعداد المسجلين خلال المدة القادمة، مشيرًا إلى أن الفترة الزمنية المتاحة للجاليات المقيمة بالخارج مريحة لتسجيل أكبر عدد من الناخبين.

السايح وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين، أكد أن عملية تمديد تسجيل الناخبين في الداخل للفترة الجديدة تضمنت إضافة ما يقارب عن 500 ألف ناخب إلى قاعدة البيانات، ليبلغ العدد الإجمالي مليونين وثمانمئة ألف.

وقال السايح:” إن حق الترشح للانتخابات مكفول لكل كمواطن ليبي تنطبق عليه الشروط الانتخابية، سواء من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من الفئات الأخرى”.

وحول مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح السائح أن هذا الأمر متعلق بمجلس النواب، كونه الجهة التشريعية التي تسن القوانين والتشريعات اللازمة للانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية