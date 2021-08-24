مصر.. استئناف محاكمة 10 متهمين في قضية التخابر مع “داعش ليبيا”

استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المصرية، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة عشرة متهمين، بقضية التخابر مع “داعش ليبيا”.

وقالت وسائل إعلام مصرية: الجلسة عقدت بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

يُذكر أن النيابة المصرية، سبق لها أن أحالت عشرة متهمين بينهم أربعة ليبيين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في الاتهام الموجه إليهم بالتخابر مع تنظيم “داعش” الإرهابي، ومن يعملون لمصلحته بليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين.

ووقعت الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية؛ مقابل إطلاق سراحهم.

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