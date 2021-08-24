تجنيد أعضاء جدد بهيئة الشرطة الجفرة

الجفرة 24 أغسطس 2021 (وال) _ انطلقت أعمال لجنة التجنيد والإشراف وتقييم العملية التدريبية للمجندين، بشأن تجنيد أعضاء جدد بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن الجفرة.

هذا وترأس اللجنة المكلفة، مدير معهد عمليات الشرطة عقيد “حسن الشريف”، وعضوية كلاً من مقدم “الطاهر القضقاض”رئيس مكتب التجنيد، ومقدم “محمد المزوغي” ورائد “علي عيسي علي”.

يذكر أن اللجنة مكلفة من قبل مدير الإدارة العامة للتدريب عميد “علي الطويل”، وذلك بناء على موافقة وزير الداخلية، بشأن تجنيد أعضاء جدد بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن الجفرة، لسد النقص القائم بالقوة العمومية للمديرية. (وال _ الجفرة) ب خ / ه ع

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