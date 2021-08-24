جبريل أوحيدة: «الدبيبة» يقوم بدعاية لكسب دعم الشباب

اتهم عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بأنه هو من يعرقل إقرار الميزانية، التي سبق أن تقدم بها لمجلس النواب، معتبراً أنه لا يهتم بتعديل الملاحظات التي أبداها المجلس على مشروع الميزانية.

وقال أوحيدة، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن قرار الدبيبة الأخير بتخصيص مليار دينار لمنحة لدعم الزواج الشباب، وتخصيص مليار و700 مليون دينار، كقروض سكنية لمواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة، هو مجرد دعاية لكسب دعم شريحة الشباب”.

ووقّعت حكومة الدبيبة اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع دول عدة، تتعلق بتنفيذ مشاريع في البنية التحتية، وبناء المساكن وتأهيل المطارات، إلى جانب قراره الأخير بتحمل تكاليف تزويج 50 ألف شاب.

يذكر أن تركيا أبرمت مع حكومة «الوحدة الوطنية» خمس اتفاقات في مجالات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الدبيبة للعاصمة التركية منتصف شهر أبريل الماضي.