وزارة الخدمة المدنية تعلن المسوغات المطلوبة لاعتماد عقود التوظيف

أعلنت وزارة الخدمة المدنية المسوغات المطلوبة لاعتماد عقود التوظيف بالوحدات الإدارية العامة.

وأكدت إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية بوزارة الخدمة المدنية في بيان لها أن المسوغات المطلوبة هي ملاك وظيفي معتمد للجهة، صورة عن محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين للجهة متضمنا الموافقة على التعاقد مع الموظفين المراد اعتماد عقود توظيفهم، مستند رسمي بالرقم الوطني للموظف، إفادة بعد الازدواج الوظيفي للموظف، المؤهل العلمي (أصل) معتمد من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادر من مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة بالإضافة لعدد ثلاث نسخ للعقد المراد اعتماده ويكون مستوفي البيانات الوظيفية كاملة من حيث المؤهل العلمي واسم الوظيفة ورقم الوظيفة بالملاك والدرجة الوظيفية والمقابل المالي للدرجة أو المرتب حسب جدول المرتبات للجهة وتاريخ المباشرة.