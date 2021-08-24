انخفاض طفيف بمعدل وفيات “كورونا” في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّل التحديث اليومي للوضع الوبائي، انخفاضًا طفيفًا في معدل وفيات فيروس كورونا، حيث سجلت 25 حالة وفاة، بمعدل انخفاض بلغ حالتيْن مقارنة بيوم أمس الاثنين.

وجاء في التحديث اليومي، الذي يعدهُ المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 1,894، من أصل 7,115 عينة، كانت 5,221 منها سلبية، و730 حالة تعافت من المرض.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغ 298,773، تعافى منها 215,200 شخصًا، بينما تم تسجيل 4,099 حالة وفاة.

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