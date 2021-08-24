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الغويل لـ«الليبيين»: «شايلكم السيل إلى هاوية عميقة والمسؤولين عندكم قاعدين يزغرطوا»

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد حافظ الغويل الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن أي إنسان عاقل يعرف حجم وعمق المشاكل التي تواجه ليبيا والخطر الوجودي أمام شعبها.

وقال الغويل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أي إنسان عاقل يعرف حجم وعمق المشاكل التي تواجه في ليبيا والخطر الوجودي. وأكرر نعم الوجودي. الذي يهدد في ليبيا وشعبها في السنوات الـ10 إلى الـ20 المقبلة”.

وأضاف “لا يمكنه إلا أن يتحسر وبكل ألم على التفاهات إللي قاعدين «المسؤولين» مهتمين بيها، زي توزيع المناصب والامتيازات وغيرها. راهم قاعدين يضيعوا في آخر الفرص لإنقاذ البلد”.

وتابع “حالة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. يا ناس فيقوا على أرواحكم ومستقبل أولادكم القريب مش البعيد. راه أنتوا شايلكم السيل إلى هاويه عميقة والمسؤولين عندكم قاعدين يزغرطوا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • لم يكن هناك الا حل وحيد للأزمة في ليبيا ( ومن غير مانكذبو على بعضنا )، ولكن حضرة جنابك وبناء على تعليمات المخابرات التابع لها سيادتكم، رفضت ذلك الحل. ردها علي ان استطعت.

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