مكافحة الأمراض: ارتفاع عدد الحلات المصابة بكورونا في هذه المدن

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس 2021 ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مدن بنغازي، القره بوللي، يفرن، سبها، طبرق، الرجبان، الرحيبات، تالوت، وادي عتبة، تازربو، وازن، العجيلات، الغريفة، باطن الجبل، الواحات، الأبرق، الشاطئ، المعمورة، أوباري، الحرابة، العواتة، فسانو، امساعد، شحات، أم الرزم.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرتها الاسبوعية “الاسبوع الوبائي الثالث والثلاثون” أن عدد العينات التي جرى فحصها خلال اسبوع بلغت 48,608 عينة مقارنة بالاسبوع السابق والتي بلغت 55,385 عينة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض انخفاض عدد الحالات المؤكدة لتبلغ 12,283 حالة بمعدل إيجابية 25% مقارنة بالاسبوع السابق 14,744 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 27% فيما بلغ عدد الوفيات 143 حالة بمعدل إماته 1.2% مقارنة بالاسبوع السابق حيث بلغ عدد الحالات 183 حالة وفاة بمعدل إماته 1.2%.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى زيادة عدد الحاصلين على التطعيم خلال اسبوع ليبلغ 960,384 شخص مقارنة بالاسبوع السابق حيث كان عدد الحاصلين على تطعم 862,974 شخص.