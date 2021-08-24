تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

تراجع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 4.52 دينار مقابل 4.53 دينار أمس الإثنين.

في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.22 دينار من 6.19 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

واستقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.31 دينار، وكذلك الليرة التركية التي ظلت عند 0.53 دينار، واليوان الصيني 0.69 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.20 دينار، والدرهم الإماراتي 1.23 دينار، بينما زاد سعر الدينار التونسي قرشا من 1.61 دينار إلى 1.62 دينار.

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