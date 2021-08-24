الطقس: رطوبة عالية على مناطق الشمال وارتفاع نسبي لدرجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية، مع وجود رطوبة عالية على مناطق شمال البلاد، وارتفاع نسبي لدرجات الحرارة على الشمال الغربي، بداية من يوم غد الأربعاء.

وجاءت احتمالات الأرصاد لليوم الثلاثاء، بظهور بعض السحب على المنطقة الممتدة من رأس جدير غربًا، مرورًا بجبل نفوسة وسهل جفارة حتى سرت شرقًا، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط في السماء، وتتحوّل، يوم الغد، إلى جنوبية شرقية.

وتكون السماء قليلة السحب أيضًا على منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، مع احتمال تكاثرها على بعض مناطق الجبل الأخضر، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وتكون السماء صافيةً، في مناطق سبها والجفرة وغات وغدامس والحمادة، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى خفيفة السرعة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل أقصاها إلى 40 درجة مئوية.

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