عدد من الكيانات السياسية تطالب ملتقى الحوار بعقد جلسة طارئة لتغيير حكومة الدبيبة

وجهت عدة تكتلات سياسية، السوم الثلاثاء، خطاباً إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

التكتلات السياسية، وفي خطابهم الذي اطلعته قناتنا، قالت: “سعيا وحرصا على تمكين مساعيكم الحميدة في إخراج جسم تنفيذيتوافقي يساهم بفاعلية في إنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة، وجمع كلمة الوطن عاليا شاكرين لكم حسن نواياكم الوطنية لرفضكم كل المعوقات وعدم رغبتكم قبول رشوة سياسية بالتمثيل الدبلوماسي في الخارج إلا أن هذا الجسم التنفيذي وعلى رأسه رئيس الحكومة قد تجاوز خارطة الطريق وضرب بها عرض الحائط ومنها بعدم مباشرة أعماله من مدينة سرت، ومن ثم خلق العثرات التي تخل بالمسار السياسي من توحيد لمؤسسات الدولة وعقد اتفاقيات خارج نطاق السلطة الممنوحة له، وواستحداث برامج تخل بخارطة الطريق المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة ونظرا لما تلوح بوادره في الأفق المنظور من رغبة هذا الجسم في إطالة أمد الأزمة والاستمرار على كراسي الرئاسة طمعا ورغبة”.

وتابعت: “واحساسا منا بالمسؤولية الوطنية إزاء ما يحدث وما قد يترتب من نتائج قد لا تحمد عواقبها عليه، ندعوكم للاجتماع في وطنكم للتشاور وتغليب صوت الحق للخروج بجسم تنفيذي توافقي لا خلاف عليه بين الليبيين لإنهاء هذا العبث وإكمال الطريق المتفق عليه دون الخروج منه للوصول بالبلاد إلى بر الأمان ألا وهو الانتخابات القادمة مع كل الاحترام والتقدير لمجهوداتكم”.

وأضافت: “ونحن في انتظار مجلس النواب ليخرج عن صمته إزاء ما يحدث لأن هو الأخر ساهم في تأخير بناء مؤسسات الدولة فهو بالتالي مسؤول عن هذا الفشل الكبير الذي أصاب أجهزة الدولة الليبية، كما أننا ندعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي لعقد اجتماعهم القادم بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

