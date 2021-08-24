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«الأرصاد الليبية»: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بدءا من الغد

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “درجات الحرارة هذا اليوم في معدلاتها الفصلية على أغلب مناطق ليبيا، حيث الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال ما بين (29- 34) م، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (35 – 40)”.

وأضاف “درجات الحرارة تسجل ارتفاع نسبي بداية من يوم غد الأربعاء على أغلب مناطق الشمال الغربي وذلك نتيجة تأثر المنطقة برياح جنوبية شرقية، إذ من المتوقع أن تصل منتصف الثلاثينات على الساحل وقرابة الأربعينات على الدواخل”.

الوسوم

الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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صحيفة الساعة 24

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  • كذب .. !!!—- نسبي طياح سعدكم وقهرتكم
    فقط الله وحده أعلم ينشئ السحاب الثقال ويرسل الرياح المسخرات بأمره ويقول لللشيء كن فيكون .. تعالى علوا كبيرا عما يشركون

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