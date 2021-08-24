«الأرصاد الليبية»: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بدءا من الغد

أعلنت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “درجات الحرارة هذا اليوم في معدلاتها الفصلية على أغلب مناطق ليبيا، حيث الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال ما بين (29- 34) م، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (35 – 40)”.

وأضاف “درجات الحرارة تسجل ارتفاع نسبي بداية من يوم غد الأربعاء على أغلب مناطق الشمال الغربي وذلك نتيجة تأثر المنطقة برياح جنوبية شرقية، إذ من المتوقع أن تصل منتصف الثلاثينات على الساحل وقرابة الأربعينات على الدواخل”.