ضبط 160 طن من أسلاك الكهرباء في مصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ضبط 160 طن من الأسلاك الكهربائية في مدينة مصراتة بالغرب الليبي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الدوريات الأمنية بإدارة حماية الطاقة الكهربائية مصراته التابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية تمكنت بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم المركزي “مصراتة” من مداهمة وكر تيستخدمه عصابة في تجميع وتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية المسروقة بمنطقة الوشكـة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص .