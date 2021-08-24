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ضبط 160 طن من أسلاك الكهرباء في مصراتة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ضبط 160 طن من الأسلاك الكهربائية في مدينة مصراتة بالغرب الليبي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الدوريات الأمنية بإدارة حماية الطاقة الكهربائية مصراته التابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية تمكنت بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم المركزي “مصراتة” من مداهمة وكر تيستخدمه عصابة في تجميع وتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية المسروقة بمنطقة الوشكـة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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