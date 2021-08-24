“مقاومة، تمرد وثورة” يخلد الراحل حسن دهيمش في لندن

أطلق الفنان الليبي شريف دهيمش كتابه الجديد بعنوان: “حسن الساطور دهيمش.. فنان ليبي في المنفى.”

وجاء الإعلان عن الكتاب ضمن فعالية تمت إقامتها في العاصمة البريطانية لندن، تضمنت معرضاً يوثق أهم أعمال الفنان الراحل حسن دهيمش “الساطور” والد شريف دهيمش، تحت عنوان: “مقاومة، تمرد وثورة”.

يذكر أن الراحل حسن دهيمش من مواليد بنغازي عام 1955، وغادر ليبيا متوجها إلى إنكلترا عام 1975، وعرف بمعارضته لنظام القذافي ورسم مئات اللوحات المناهضة لنظام الحكم في ليبيا تحت اسمه المستعار “الساطور”.

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