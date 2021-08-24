جنائي الجفارة يضبط طفلين ادعيا أنهما مخطوفان ويطلبان من ذويهما 16 ألف دينار كفدية

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بوحدة العزيزية بمديرية أمن الجفارة طفلين، وذلك بعد الاشتباه بهما، إذ كانا بالقرب من أحد محطات الوقود بالمنطقة، وادعيا أنهما مخطوفان في إحدى المدن الليبية، ويحتاجان مبلغ 16 ألف دينار من أجل إخلاء سبيلهما.

وزارة الداخلية قالت عبر مكتبها الإعلامي أمس الإثنين: إنه باستجواب الطفلين “م، ا، ا” و”م، أ ،ع”، اتضح أنهما مقيمان في منطقة غوط الشعال، واتصلا بذويهما وإبلغاهم أنهما مخطوفان في إحدى المدن الليبية، ويحتاجان مبلغ 16 ألف دينار من أجل إخلاء سبيلهما.

وزارة الداخلية أكدت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطفلين وإحالتهما لمركز شرطة غوط الشعال.

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