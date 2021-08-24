تخصيص ملياريْن و250 مليون دينار لصالح صندوق الإعمار

خصّص مجلس وزراء بحكومة الوحدة الوطنية، مبلغ ملياريْن و250 ألف دينار لصالح صندوق الإعمار، على أن يُخصم من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي.

ووفق قرار مجلس الوزراء؛ قُسمت مخصصات القيمة، بواقع 750 مليون دينار لصندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة، والقيمة ذاتها لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، أما صندوق إعمار سرت؛ فقد حصل على 500 مليون، فيما كانت قيمة صندوق إعمار مرزق 250 مليون دينار.

وبحسب القرار؛ سيتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ في الحسابات المصرفية للصناديق، على أن تُصرف هذه المبالغ وفقًا للأغراض المنشأة من أجلها صناديق الإعمار، وأن تُقدم تقارير دورية لوزارتيْ التخطيط والمالية، وفق التشريعات النافذة.

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