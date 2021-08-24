وكيل الداخلية للشؤون العامة يجتمع مع مدير مركز الدراسات الإستراتيجية

طرابلس 24 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المركز الليبي للدراسات الإستراتجية والأمن الوطني السيد مختار أبوصاع.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون من حيث الدراسات والتخطيط الأمني، ووضع الضوابط العلمية والمنهجية لرجال الأمن، كما تم مناقشة العمل المشترك بين الوزارة والمركز لتطوير عمل منتسبي الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.

وفي الختام الإجتماع، قدم السيد أبوصاع رسالة شكر ودرع المركز للسيد الوكيل، وذلك عرفانا بالمجهودات المبذولة من قبله في إنجاح العمل الأمني. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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